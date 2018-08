Die Grünen-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Bayern, Schulze, hat eine bessere Ausstattung der Polizei im Freistaat gefordert.

Ihre Partei wolle, dass alle Menschen in Bayern frei und sicher leben könnten, sagte Schulze im Deutschlandfunk. Als Quatsch bezeichnete sie hingegen die landeseigene Grenzpolizei. Dies sei ein Hirngespinst von Ministerpräsident Söder. Man brauche Polizisten in der Fläche, für Grenzkontrollen sei die Bundespolizei zuständig.



Am Wochenende hatte der Grünen-Bundesvorsitzende Habeck dafür geworben, dass seine Partei sich stärker in Fragen der inneren Sicherheit profiliert. Den Grünen sei es bisher nicht gelungen, der Öffentlichkeit klarzumachen, dass man der Partei die Sicherheit eines Landes anvertrauen könne. Habeck betonte, man habe zum Thema der Inneren Sicherheit "sehr kluge, vernünftige Positionen" auf den Tisch gelegt.