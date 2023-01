Bayern hebt Ende diesen Monats die Maskenpflicht komplett auf. (picture alliance / SVEN SIMON / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Beschäftigte in Arztpraxen, ambulanten medizinischen Einrichtungen und Personen in Gemeinschaftsunterkünften müssten ab dem 1. Februar keine Masken mehr tragen, teilte das Gesundheitsministerium in München mit. Die FFP2-Maskenpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sowie für Patienten und Besucher von Arztpraxen gelte aufgrund bundesweiter Regelungen weiter. Die entsprechende Verordnung läuft derzeit bis zum 7. April.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.