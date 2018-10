Ein großer wirtschaftlicher Erfolg Bayerns ist und war nach Ansicht der Augsburger Historikerin Krauss treibende Kraft eines grundlegenden Wandels in dem Bundesland.

Die Urbanisierung werde auch durch den Zuzug von Fachkräften aus Teilen Deutschlands und Europas vorangetrieben, sagte Krauss im Deutschlandfunk (Audio-Link). Diese Menschen entsprächen keineswegs dem altbayerischen Bild von Tracht und Lederhose. Städte wie München, Nürnberg und Augsburg hätten eine eher weltoffene Gesellschaft.



Krauss erklärte, die CSU habe diese Entwicklung maßgeblich vorangetrieben - etwa, indem der frühere Verteidigungsminister Strauss Rüstungsbetriebe nach Bayern holte. Zudem seien nach Ende des Zweiten Weltkrieges viele Betriebe von Flüchtlingen entstanden. Eine Besonderheit Bayerns sei außerdem ein hohes Maß an Industrialisierung auch in der Fläche, betonte Krauss. In bayerisch Schwaben etwa gebe es Betriebe, die in ihrer Nische Weltmarktführer seien.