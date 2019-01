Als vierter bayerischer Landkreis hat Bad Tölz-Wolfratshausen wegen der starken Schneefälle den Katastrophenfall ausgerufen.

Damit werden Einsätze der Rettungskräfte und anderer Dienststellen nun von der Katastrophenschutzbehörde koordiniert. Diese könne auch Hilfe von Seiten der Bundeswehr anfordern, erklärte das Landratsamt von Bad Tölz. Es gebe große Probleme mit verschneiten Zufahrtsstraßen und Schneelasten auf den Dächern. Ähnlich ist die Lage in den Kreisen Miesbach, Berchtesgadener Land und Traunstein. Die Lawinengefahr in weiten Teilen der bayerischen Alpen ist allerdings gesunken.



Im Landkreis Rosenheim mussten viele Autofahrer in der Nacht stundenlang auf der A8 in Richtung München ausharren. Dort kam der Verkehr wegen Glätte und querstehender Lastwagen zum Erliegen.