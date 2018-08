Der bayerische Innenminister Herrmann hat die sogenannten "Ankerzentren" für Asylbewerber verteidigt.

Sieben dieser Zentren gehen heute in dem Freistaat - als einzigem Bundesland - in Betrieb. Herrmann sagte in München, die Einrichtungen ermöglichten eine Beschleunigung und Verbesserung der Arbeitsabläufe. Die Integration könne bereits dort beginnen.



Die "Ankerzentren" sind auf Bundesebene im Koalitionsvertrag vereinbart worden. Der Begriff "Anker" steht für Ankunft - kommunale Verteilung - Entscheidung - Rückführung. Die Organisation "Save the Children" kritisiert, solche Zentren seien kein Ort für Kinder und Familien. Gerade für Heranwachsende böten große Sammelunterkünfte keine geschützten und sicheren Räume. Der Bayerische Flüchtlingsrat erklärte, in der Asylpolitik sei Bayern der, Zitat, "menschenrechtliche Hinterhof" in Deutschland.