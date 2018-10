Auf die ICE-Strecke zwischen Nürnberg und München ist möglicherweise ein Anschlag verübt worden.

Es gebe Anhaltspunkte dafür, dass Unbekannte ein Stahlseil über die Gleise gespannt und möglicherweise Holz- und Eisenteile auf die Schienen gelegt hätten, teilten das Landeskriminalamt, die Generalstaatsanwaltschaft und die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus in München mit. In der Nähe des Tatortes bei Allersberg seien ein Drohschreiben in arabischer Sprache sowie ein arabisches Graphitto an einem Brückenpfeiler gefunden worden. Die Inhalte würden noch ausgewertet. Der Vorfall hat sich nach Angaben der Polizei bereits am 7. Oktober ereignet. Die Reste des Stahlseils seien erst bei einer genaueren Untersuchung durch die Bundespolizei gefunden worden, hieß es.