Der bayerische Ministerrat berät am Mittag in einer Videokonferenz über weitere Maßnahmen in der Coronakrise.

Dabei geht es um eine Verschärfung der Regeln. Ministerpräsident Söder sagte der Zeitung "Bild am Sonntag", nötig sei jetzt ein konsequentes Vorgehen. Man könne die hohen Todeszahlen nicht hinnehmen. Es sei besser, bis Weihnachten zu handeln, als der Bevölkerung ein dauerhaftes Stop-and-go zuzumuten. Berichten zufolge geht es beispielsweise um Wechselunterricht für ältere Schülerinnen und Schüler, strengere Kontaktregeln an Silvester und mögliche Ausgangssperren.



Diese gibt es bereits in Hotspots wie Nürnberg oder Passau. Der niederbayerische Landkreis Regen hat mit mehr als 520 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen einen der höchsten Werte in Deutschland.

