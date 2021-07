Nur einen Tag nach dem Landtagsbeschluss zur Einführung des neuen Schulfachs "Islamischer Unterricht" in Bayern haben Kritiker Klage am Verfassungsgerichtshof eingereicht.

Das bestätigte eine Gerichtssprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Zu den Klägern gehören ein Pädagoge, der Bund für Geistesfreiheit Bayern und die Regionalgruppe München im Förderkreis der Giordano-Bruno-Stiftung. Sie monieren, dass die verfassungsrechtlich erforderlichen Voraussetzungen für die Einführung des Schulfaches fehlten. Es vermenge einen staatlich verantworteten Islamkundeunterricht mit einem religiös bekenntnisorientierten Islamunterricht, hieß es.



Gestern Abend hatte der bayerische Landtag die Überführung des bisherigen landesweiten Modellversuchs in ein reguläres Schulfach gebilligt. Es soll für Schülerinnen und Schüler insbesondere muslimischen Glaubens an rund 350 Schulen künftig statt Religionslehre und neben Ethik wählbar sein. Bei dem Angebot sollen staatliche Lehrkräfte in deutscher Sprache Wissen über die islamische Religion vermitteln.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.