Knapp drei Wochen nach der bayerischen Landtagswahl haben sich CSU und Freie Wähler auf die Bildung einer Regierungskoalition geeinigt. Dies teilte Ministerpräsident Söder am Abend in München mit. Auch Freie-Wähler-Chef Aiwanger bestätigte die Einigung. Details wurden noch nicht bekannt.

Beide Parteien hatten anklingen lassen, besondere Anstrengungen für Familien unternehmen zu wollen. Die jeweiligen Landesvorstände und Landtagsfraktionen wollen sich am Sonntag in getrennten Sitzungen treffen und über den Koalitionsvertrag beraten. Dieser soll dann am Montag unterschrieben werden, am Dienstag soll Söder als Ministerpräsident wiedergewählt werden.



Die CSU hatte bei der Landtagswahl Mitte Oktober die absolute Mehrheit eingebüßt und ist deshalb künftig auf einen Koalitionspartner angewiesen.