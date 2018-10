In Bayern haben die Bürgerinnen und Bürger bei stark erhöhter Wahlbeteiligung für eine deutliche Veränderung der politischen Kräfteverhältnisse gesorgt.

Die bisher alleine regierende CSU und die SPD müssen bei der Landtagswahl Verluste von jeweils über zehn Prozentpunkten hinnehmen. Die Grünen hingegen werden mehr als doppelt so stark wie 2013 und stellen die zweitgrößte Fraktion im Landtag.



Die Zeichen stehen am Abend auf eine Koalition zwischen CSU, Freien Wählern und gegebenenfalls der FDP, sollte sie die fünf-Prozent-Hürde nehmen.



Die jüngste Hochrechnung von Infratest-Dimap: Die CSU verliert von 47,7 auf 37,4 Prozent. Die Grünen steigern sich von 8,6 auf 17,7 Prozent zulegen. Die SPD kommt auf 9,6 Prozent nach 20,6 im Jahr 2013. Noch vor den Sozialdemokraten liegen die Freien Wähler mit 11,4 und die AfD mit 10,3 Prozent. Die FDP kommt derzeit auf genau fünf Prozent. Für die Linke werden 3,1 Prozent vorhergesagt.



CSU-Chef Seehofer sagte, das Ergebnis betrübe ihn. Er wolle aber weiter Verantwortung tragen. Ministerpräsident Söder meinte, seine Partei werde das bittere Ergebnis mit Demut annehmen. Er machte deutlich, dass er eine Koalition mit den Freien Wählern und eventuell der FDP einem Bündnis mit den Grünen vorziehe. Die Freien Wähler sind nach Auskunft ihres Landesvorsitzenden Aiwanger zu einer solchen Koalition bereit. FDP-Spitzenkandidat Hagen zeigte ebenfalls Interesse, verwies allerdings darauf, dass der Einzug in den Landtag noch nicht sicher sei.



Die Grünen-Bundesvorsitzende Baerbock führt den Erfolg ihrer Partei auf eine klare Abgrenzung zur AfD zurück. SPD-Chefin Nahles sprach von einer "bitteren Niederlage". Für die AfD verlangte die Fraktionsvorsitzende im Bundestag Weidel Neuwahlen in ganz Deutschland.



Die Wahlbeteiligung lag bei 72 Prozent, vor fünf Jahren waren es noch 63,6.