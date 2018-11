In Bayern gehen die Koalitionsverhandlungen zwischen der CSU und den Freien Wähler in die entscheidende Phase.

Beide Parteien wollen die Verhandlungen rasch abschließen und am Dienstag Markus Söder, CSU, im Landtag in München zum Ministerpräsidenten wählen. Heute sind noch einmal Gespräche in großer Runde geplant. Details des Koalitionsvertrags sollen erst nach der Zustimmung der Parteigremien frühestens am Sonntagnachmittag publik gemacht werden.



Die CSU hatte bei der Landtagswahl am 14. Oktober die absolute Mehrheit eingebüßt und ist auf einen Koalitionspartner angewiesen.