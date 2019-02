Der Bund und der Freistaat Bayern haben ihren Streit über die Anrechnung des Landesfamiliengeldes beigelegt.

Es werde künftig nicht mehr auf Hartz-Vier-Leistungen angerechnet, teilte das Sozialministerium in München mit. Damit werde im Interesse der Familien Rechtssicherheit geschaffen.



In Bayern erhalten alle Eltern von ein- und zweijährigen Kindern 250 Euro im Monat, unabhängig davon, ob das Kind eine Krippe besucht oder nicht. Ab dem dritten Kind gibt es 300 Euro monatlich. So würden Familienentwürfe nicht gegeneinander ausgespielt, heißt es.