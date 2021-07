An mehr als 350 Schulen in Bayern soll es vom kommenden Schuljahr an ein Wahlpflichtfach "Islamischer Unterricht" geben.

Der Landtag billigte am Abend die Überführung des bisherigen landesweiten Modellversuchs in ein reguläres Schulfach. Dieses soll künftig neben Religionslehre und Ethik wählbar sein. In dem Fach sollen staatliche Lehrkräfte über die islamische Religion informieren. Muslimische Verbände sind nicht beteiligt. Die Grünen stimmten gegen den Gesetzentwurf. Man wünsche sich kein zweites Ethikfach mit besonderer Erwähnung des Islams, sondern konfessionsgebundenen Unterricht, hieß es. Die AfD kündigte eine Klage vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof an. Sie lehnt Religionsunterricht für Muslime generell ab.



Das neue Fach hat eine lange Vorgeschichte. Anfangs gab es "Islamische Unterweisung" in türkischer Sprache, später dann auf Deutsch. Seit 2009 lief dann ein Modellversuch "Islamischer Unterricht".

Diese Nachricht wurde am 07.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.