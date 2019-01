Die Lawinengefahr in den Alpen ist weiter gestiegen.

In den bayerischen Alpen gilt die zweithöchste Warnstufe. Die Situation wird laut dem Lawinenwarndienst auch in den kommenden Tagen angespannt bleiben. Es werden weitere Schneefälle erwartet. In einigen Regionen Bayerns fällt morgen wieder die Schule aus.



In Österreich kamen drei Männer aus Deutschland bei einem Lawinenabgang ums Leben. Eine vierte Person wird vermisst. Neben vielen anderen sind inzwischen auch die bekannten Skiorte Lech und Zürs wegen der Sperrung der Zufahrtsstraßen nicht mehr erreichbar. Gesperrt ist zudem der Fernpass, eine wichtige Verbindung zwischen Deutschland und Österreich.