Lehrermangel

Staatskanzlei-Chef Herrmann sagte in München, man wolle künftig Umzugskostenpauschalen für ausgebildete Lehrer zahlen. Der CSU-Politiker fügte hinzu, zudem könnten Lehrkräfte in der Anfangsstufe beispielsweise 9.400 Euro pro Jahr mehr verdienen als etwa in Sachsen. Bayern will demnach auch eine Regionalprämie von einmalig 3.000 Euro an Bewerber zahlen, die sich für den Dienst in weniger attraktiven Bezirken entscheiden. Darüber hinaus fielen ab kommenden Wintersemester die Zugangsbeschränkungen für Lehramts-Studierende weg, hieß es weiter.

Ministerpräsident Söder hatte die Abwerbung im Januar angekündigt. Baden-Württemberg nannte das Vorgehen unfair. Thüringen warnte vor einer Abwerbespirale. Der Vorsitzende des Bildungsausschusses im bayerischen Landtag, Gotthardt, wies die Kritik zurück. Andere Länder würden bereits seit Langem "teils massiv" um Lehrkräfte werben.

