Der bayerische Ministerpäsident Söder hat nach seiner Wiederwahl zum Regierungschef für einen neuen Stil im Landtag plädiert.

Jeder sollte das Beste geben und sich bemühen, die Argumente des anderen zu verstehen, sagte der CSU-Politiker in München. Wer andere schlecht mache, werde nie erfolgreich sein. Fernab aller Parteiprogramme gehe es darum, den Wohlstand Bayerns zu vermehren und Schaden abzuwenden.



Der CSU-Politiker erhielt in der geheimen Abstimmung 110 von 202 Stimmen. 89 Abgeordnete votierten gegen Söder, drei enthielten sich. Damit bekam Söder eine Stimme weniger, als Abgeordnete seiner neuen Koalition mit den Freien Wählern anwesend waren. Söder hatte das Amt vor sieben Monaten übernommen. Nach der Landtagswahl in Bayern Mitte Oktober führt er nun eine Koalition aus CSU und Freien Wählern an.



Erstmals im bayerischen Parlament vertreten ist die AfD. Dagegen hatten gestern mehrere tausend Menschen demonstriert. Die Kundgebung stand unter dem Motto "Wehret den Anfängen!" und wurde vom Bündnis "München ist bunt" und 40 weiteren Organisations- und Parteienvertretern unterstützt.