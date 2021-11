Bei einem Messer-Angriff in einem ICE-Zug in Bayern sind mehrere Menschen schwer verletzt worden. Ein Mann wurde festgenommen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Zu den Hintergründen der Tat ist noch nichts bekannt.

Laut den Angaben des Polizeipräsidiums Oberpfalz ereignete sich die Attacke heute früh auf der Strecke zwischen Nürnberg und Regensburg, die seitdem gesperrt ist. Der Zug stoppte im Bahnhof der Gemeinde Seubersdorf im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz.

Drei Schwerverletzte

Das Bayerische Rote Kreuz versorgte nach eigenen Angaben drei Schwerverletzte aus dem Zug und brachte sie in Kliniken. Etwa 200 bis 300 aus der Bahn evakuierte Fahrgäste wurden demnach in einem Saal in der Nähe des Bahnhofs betreut. 110 Einsatzkräfte des Roten Kreuzes waren am Ort, auch Kriseninterventionsteams zur Betreuung geschockter Menschen.

"Bild": Angreifer psychisch auffällig

Zum Angreifer schreibt "Bild"; er soll "psychisch auffällig" gewirkt haben. Bundesinnenminister Seehofer sagte, eine Bewertung der furchtbaren Tat sei erst dann möglich, wenn die Hintergründe geklärt seien. Der CSU-Politiker dankte den Einsatzkräften der Polizei und dem Zugpersonal für ihren Einsatz.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.