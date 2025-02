Bayern München - Werder Bremen: Münchens Jamal Musiala (M) in Aktion gegen Bremens Skelly Alvero (r). (Sven Hoppe / dpa / Sven Hoppe)

Gegen stark ersatzgeschwächte Bremer erzielte Harry Kane vor 75.000 Zuschauer in der Allianz-Arena in der 56. Minute per Handelfmeter den Führungstreffer für die Bayern. Bremens Anthony Jung war der Ball an die Hand gesprungen. Nationalspieler Leroy Sané (82.) legte zum 2:0 nach, ehe Kane (90.+7) mit seinem zweiten Elfmeter den 3:0-Endstand herstellte. Für die Bayern stehen nun entscheidende Wochen mit wichtigen Spielen in der Champions League und der Fußball-Bundesliga an.

Leverkusen steht durch den Münchner Sieg unter Druck. Die Werkself muss am Samstag beim VfL Wolfsburg antreten. Eine Woche später kommt es dann zum Topduell in der BayArena.

