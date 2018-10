In Bayern sind heute neuneinhalb Millionen Wahlberechtigte zur Landtagswahl aufgerufen.

Mit Spannung wird das Abschneiden der CSU von Ministerpräsident Söder erwartet. Wie schon 2008 könnte sie Umfragen zufolge ihre absolute Mehrheit einbüßen. Um dennoch an der Macht bleiben zu können, wären die Christsozialen in diesem Fall auf einen oder mehrere Koalitionspartner angewiesen. Die Grünen hoffen, erstmals in der Geschichte des Bundeslandes zweitstärkste Fraktion zu werden. Für die Kräfteverhältnisse im künftigen Landtag mitentscheidend wird zudem sein, wie SPD und AfD abschneiden - und ob FDP und Linke den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen.



Der Ausgang galt bis zuletzt auch deshalb noch als offen, weil ein großer Teil der Wähler angab, noch unentschlossen zu sein.