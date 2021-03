Bayern beginnt noch vor Ostern mit Impfungen gegen das Coronavirus in Hausarztpraxen.

Das kündigte Ministerpräsident Söder in München an. Danach soll morgen in rund 1.600 Praxen mit dem Impfen begonnen werden. Insgesamt stünden 33.000 Dosen zur Verfügung. Ab dem 5. April sollten dann alle Praxen in Bayern impfen. Der CSU-Politiker erklärte zudem, dass die Notreserven der Impfstoffe in Bayern aufgelöst würden und der Abstand zwischen der Erst- und Zweitimpfung auf die maximal zulässige Zeit vergrößert werde.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.