Bundesliga

Bayern München - 1. FC Union Berlin: Münchens Kingsley Coman erzielt das 2:0 gegen Unions Torhüter Frederik Rønnow. (Peter Kneffel / dpa / Peter Kneffel)

Im ersten Sonntags-Spiel hatten sich Freiburg und Leverkusen 1:1 getrennt.

Damit führt München wegen des besseren Torverhältnisses die Tabelle vor den punktgleichen Dortmundern an. Nach dem 1:0-Sieg am Samstag in Hoffenheim lag der BVB an der Tabellenspitze.

Die weiteren Ergebnisse des Spieltags:

Leipzig – Frankfurt 2:1

Köln – Wolfsburg 0:2

Bremen – Bochum 3:0

Hertha BSC – Augsburg 2:0

Schalke - Stuttgart 2:1

Diese Nachricht wurde am 27.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.