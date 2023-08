Fußball-Bundesliga

Münchens Harry Kane macht das Tor zum 2:0 gegen Augsburgs Torwart Finn Dahmen. (picture alliance / dpa / Tom Weller)

In der 40. Minute traf der Kapitän der englichen Nationalmannschaft per Handelfmeter und in der 69. Minute. Die Führung der Bayern hatte Augsburgs Felix Udoukhai (32.) mit einem Eigentor erzielt. Durch den Augsburger Treffer von Dion Drena Beljo in der 86. Minute bleiben die Bayern hinter dem punktgleichen 1. FC Union Berlin auf Platz zwei.

Zuvor hatte Eintracht Frankfurt hat dank eines späten Tores von Omar Marmoush einen Punkt im Duell beim FSV Mainz 05 geholt. Dem 24-Jährigen gelang beim 1:1 (0:1) der Ausgleich in der Nachspielzeit (90.+1 Minute).

Mainz war durch Jae-sung Lee (25.) in Führung gegangen. Eintracht-Profi Ansgar Knauff sah vor 33 305 Zuschauern nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte (61.).

