Der FC Bayern München hat offiziell bestätigt, dass Uli Hoeneß das Amt des Vereinspräsidenten abgibt.

Hoeneß werde bei der Jahreshauptversammlung am 15. November nicht mehr antreten, teilte der Verein mit. Der 67-Jährige empfehle den früheren Adidas-Chef Herbert Hainer als seinen Nachfolger. Wie es weiter heißt, gibt Hoeneß auch das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden auf, will dem Gremium aber weiterhin als einfaches Mitglied angehören.



Dass Hoeneß seine Ämter niederlegen will, ist schon seit längerem bekannt. Der einstige Weltklassestürmer und Weltmeister von 1974 war seit mehr als 40 Jahren zunächst Manager und dann Präsident des Vereins.