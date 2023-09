Fußball-Bundesliga Männer

Harry Kane (Mitte), Torschütze des 1:0. (picture alliance / kolbert-press / kolbert-press / Ulrich Gamel)

Alejandro Grimaldo sorgte in der ersten Halbzeit (24.) per Freistoß-Tor für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Ein Foulelfmeter von Exequiel Palacios in der 5. Minute der Nachspielzeit sicherte den Leverkusenern den Punktgewinn.

75.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Partie in München.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.