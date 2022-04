Fußball: Champions League, FC Villarreal - FC Bayern München, Viertelfinale, Hinspiel im Estadio de la Ceramica. (Sven Hoppe/dpa)

In der Fußball-Champions-League hat Bayern München im Viertelfinale das Hinspiel beim FC Villarreal in Spanien mit 0:1 verloren. Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag in München statt. In einer weiteren Partie gewann Real Madrid beim FC Chelsea mit 3:1.

