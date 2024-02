22. Spieltag der Fußball-Bundesliga: Der VfL Bochum hat 3:2 gegen Bayern München gewonnen. (dpa / David Inderlied)

Für Bayern war es die dritte Niederlage in einem Pflichtspiel in Folge. In der 77. Minute bekam Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano eine gelb-rote Karte. An der Tabellenspitze der Bundesliga hat Bayer Leverkusen nun acht Punkte Vorsprung. Durch die erneute Niederlage erhöht sich der Druck auf Bayern-Trainer Thomas Tuchel.

In Freiburg erzielte der SC kurz vor Schluss den Ausgleich: In der 89. Spielminute traf Michael Gregoritsch zum 3:3-Endstand. Frankfurt liegt nach der Partie weiter auf Rang sechs in der Tabelle, Freiburg auf Platz acht.

Beide Spiele wurden durch Protestaktionen unterbrochen. In Freiburg konnte in der zweiten Halbzeit eine knappe Viertelstunde nicht gespielt werden. Unter anderem störten Fans mit zwei ferngesteuerten Flugzeugen das Spiel. In Bochum wurden Tennisbälle auf das Spielfeld geworfen. Zahlreiche Fans protestieren seit Wochen gegen den geplanten Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußball Liga.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.