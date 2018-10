In Bayern hat die Polizei zwei Schleuser festgenommen, die 16 Flüchtlinge in einem Kastenwagen von Österreich aus nach Deutschland gebracht haben.

Das Fahrzeug war gestern in der Nähe von Mittenwald bei einer Kontrolle aufgefallen, wie die Bundespolizei heute in Rosenheim mitteilte. Die beiden Fahrer stammten aus Pakistan und der Türkei; die Flüchtlinge seien aus Pakistan, der Türkei, dem Iran und dem Irak. Sie hätten pro Person mehrere tausend Euro an die Schlepper bezahlt.