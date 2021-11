Nach dem Angriff mit einem Messer in einem ICE-Zug in Bayern will die Polizei heute über den aktuellen Ermittlungsstand informieren.

Bei einer Pressekonferenz in Neumarkt in der Oberpfalz sollen die näheren Umstände der Geschehnisse dargelegt werden, kündigte die Polizei an. Bayerns Innenminister Hermann sagte, es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Motivlage des Täters und die Hintergründe der schrecklichen Tat schnellstmöglich aufzuklären.



Die ICE-Strecke zwischen Regensburg und Nürnberg wurde erst am Abend wieder freigegeben. Gestern morgen hatte der Angreifer in einem Zug drei Menschen schwer verletzt. Als mutmaßlichen Täter nahm die Polizei einen 27-Jährigen fest. Eine verletzte Person konnte nach Informationen des Bayerischen Rundfunks die Klinik mittlerweile wieder verlassen.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.