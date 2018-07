In Bayern ist das Landesamt für Asyl und Rückführungen eröffnet worden.

Ministerpräsident Söder sagte bei der Veranstaltung in der Nähe von Ingolstadt, der Freistaat wolle künftig rigoroser abschieben, aber auch die finanziellen Anreize für eine freiwillige Ausreise erhöhen. Asylbewerbern mit Bleiberecht stellte Söder in Aussicht, dass sie nach - wie er sagte - "erbrachter Integrationsleistung" schneller eine Arbeit oder Ausbildung aufnehmen dürften.



Das Landesamt wird in Bayern zuständig sein für Abschiebungen, Passbeschaffung sowie Maßnahmen gegen ausländische Gefährder und Straftäter. Der bayerische Flüchtlingsrat und andere Organisationen protestierten gegen die neue Behörde. Abschiebungen seien kein Grund zum Feiern, heißt es im Aufruf zu einer Kundgebung.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.