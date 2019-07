Die bayerische Landesregierung hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach sie deutlich zu viel Geld für ein Grundstück in Nürnberg bezahlt hat.

Ein Sprecher der Staatskanzlei in München teilte mit, die Kritik sei falsch und absurd. Alle Entscheidungen der Regierung und des Landtags zum Kauf des Grundstücks für den Bau einer neuen Technischen Universität seien nach Recht und Gesetz erfolgt. Das Landesbauministerium betonte, das Grundstück in Nürnberg sei das einzige gewesen, das infrage gekommen sei. Der Ankauf zu einem Preis über dem eigentlichen Verkehrswert sei wegen des angespannten Marktes nicht unüblich.



Zuvor hatte das ARD-Fernsehen berichtet, dass der Kauf des Grundstücks für 90,8 Millionen Euro gegen die Haushaltsordnung und gegen die Landesverfassung verstoße. In dem Bericht wird dies mit der Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Verkehrswert von 46,3 Millionen Euro begründet.