Schneefälle und Glatteis haben in Bayern zu zahlreichen Flugausfällen und langen Staus geführt.

Am Flughafen München fielen 90 Flüge aus, zahlreiche sind verspätet, wie eine Sprecherin sagte. Reisende sollten sich im Internet über verspätete Starts und Landungen informieren. In der Region um den Flughafen fiel am Morgen bei teils böigem Wind mehr als zehn Zentimeter Neuschnee.



Der Schnee sorgte auch für zahlreiche Verkehrsunfälle. Auf einigen Autobahnen im Freistaat staut sich der Verkehr teilweise auf mehr als 15 Kilometer.



Der Deutsche Wetterdienst gab für Süd-Bayern eine Unwetterwarnung heraus. Dort werden in den nächsten Tagen - wie auch im Schwarzwald und auf der Alb - weitere heftige Schneefälle und auch Schneeverwehungen erwartet.