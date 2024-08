Fußball-Bundesliga

Szene aus dem Spiel Wolfsburg gegen Bayern München (IMAGO / regios24 / IMAGO / Darius Simka)

Die Tore schossen für die Bayern Jamal Musiala in der 20. Spielminute und Serge Gnabry in der 82. Dazwischen versenkte der Wolfsburgers Jakub Kaminski den Ball im eigenen Tor (65.). Für Wolfsburg schoss Lovro Majer zwei Tore in der 47. und in der 55. Minute.

Im Abendspiel bezwang der FC Heidenheim den Rückkehrer in die Bundesliga, St. Pauli. Heidenheim siegte mit 2:0 (0:0). Die Tore schossen Paul Wanner in der 66. Spielminute und Jan Schöppner in der 82.

