29 Tage nach der Landtagswahl ernennt Bayerns Ministerpräsident Söder sein neues Kabinett.

Die CSU muss nach dem Verlust ihrer absoluten Mehrheit drei Ministerposten an ihren Koalitionspartner abtreten. Auf die Freien Wähler entfallen die Ressorts Kultus, Umwelt sowie Wirtschaft, Energie und Landesentwicklung. Söder will seine Entscheidung erst kurz vor Beginn der Landtagssitzung am Mittag in der CSU-Fraktionssitzung bekannt geben.