Bayerns Ministerpräsident Söder hat dafür plädiert, die CSU nicht allein konservativ auszurichten.

Die Partei müsse sich breiter aufstellen, sagte der designierte Vorsitzende der "Passauer Neuen Presse". Die CSU dürfe sich nicht nur auf eine Wurzel, wie das Konservative, verengen. Sie brauche das Liberale, das Ökologische und das Soziale genauso. Noch vor einigen Monaten hatte Söder ein konservativeres Profil der Union gefordert. Söder bekräftigte die Absicht, den Unions-Streit nicht wieder aufflammen zu lassen und sich in der großen Koalition der Sacharbeit zu widmen. In diesem Zusammenhang machte er zugleich deutlich, dass er an Bundesinnenminister Seehofer festhält.