CSU-Chef Söder hat seine Partei zu ihrem 75-jährigen Bestehen zu fortlaufender Reformbereitschaft aufgerufen.

Die CSU müsse sich weiter modernisieren, um das Lebensgefühl der Menschen zu repräsentieren, sagte Söder der Deutschen Presse-Agentur. In seiner Zeit als bayerischer Ministerpräsident habe er bereits wichtige Reformen in Richtung Internationalität und Weltoffenheit angestoßen. Auch in ökologischen Fragen und bei der Chancengleichheit von Männern und Frauen habe sich die CSU weiterentwickelt. Darauf könne aufgebaut werden.



Am kommenden Wochenende feiert die CSU ihren 75. Geburtstag.

Hintergrund ist die Gründung der "Bayerischen Christlich-Sozialen Union" am 12. September 1945 im Münchner Rathaus.