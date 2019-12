Der bayerische Ministerpräsident Söder hat sich für die Einrichtung einer neuen Föderalismuskommission ausgesprochen.

Söder sagte der Deutschen Presse-Agentur, es brauche dringend eine ehrliche und faire Debatte zwischen Bund und Ländern über die Finanzbeziehungen. Immer wieder regele der Bund Länderkompetenzen, hinterlege dies aber nicht mit ausreichend Finanzmitteln. Der CSU-Vorsitzende kündigte an, das Thema in dieser Woche bei der Konferenz der Ministerpräsidenten in Berlin diskutieren zu wollen. An dem Treffen nimmt auch Bundeskanzlerin Merkel teil.



Bislang gab es drei Föderalismuskommissionen in der bundesdeutschen Geschichte, zuletzt in den Jahren 2007 bis 2009. Auch damals standen die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern im Mittelpunkt.



Bayern und Baden-Württermberg hatten kürzlich für Verärgerung bei anderen Bundesländern sowie für neue Föderalismusdiskussionen gesorgt, weil sie sich aus dem geplanten nationalen Bildungsrat zurückzogen und diesen dadurch scheitern ließen.