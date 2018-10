In Bayern will die CSU mit den Freien Wählern über die Regierungsbildung verhandeln.

Ministerpräsident Söder teilte den einstimmigen Beschluss des Präsidiums am Mittag in München mit. Er sagte, die CSU habe sich nach den Sondierungsgesprächen für das Bündnis entschieden, dass mehr Stabilität verspreche. Mit den Freien Wählern könne zudem eine reine "Bayern-Koalition" gebildet werden, bei der keine Partei in der Regierung sei, die "aus Berlin gesteuert" werde.



Mit Blick auf die Grünen betonte Söder, an der Frage der Ökologie wäre es nicht gescheitert. Bei den Themen Migration und Innere Sicherheit seien jedoch unterschiedliche Weltbilder aufeinandergestoßen. Die CSU wähle "den einfachen Weg und damit das politische Weiter so", sagte der Fraktionschef der Grünen im Landtag, Hartmann, der Deutschen Presse-Agentur. "Ich hätte Markus Söder mehr Mut gewünscht, den anstrengenden, aber erfolgversprechenden Weg mit uns Grünen zu gehen", ergänzte er. "Es war keine Frage des Mutes, sondern der Vernunft", erklärte Söder daraufhin.



Die CSU hatte bei der Landtagswahl am Sonntag nur noch 37,2 Prozent der Stimmen erhalten und ist auf einen Koalitionspartner angewiesen.