29 Tage nach der Landtagswahl hat Bayerns Ministerpräsident Söder sein neues Kabinett vorgestellt.

Vier bisherige Minister sind darin nicht mehr vertreten, unter anderem Justizminister Bausback und Wirtschaftsminister Pschierer. Neuer Minister für Bau und Verkehr wird der Landeschef der Jungen Union, Reichart. Ihre Posten behalten unter anderem Innenminister Herrmann und Finanzminister Füracker. Das neu eingerichtete Ministerium für Digitales geht an die CSU-Politikerin Gerlach. Drei Ministerien werden vom Koalitionspartner der CSU, den Freien Wählern übernommen. Deren Vorsitzender, Aiwanger, wird Wirtschaftsminister, außerdem stellen die Freien Wähler die Ressortchefs für Kultus und Umwelt.



Zur Stunde tagt in München der Bayerische Landtag. In der Sitzung sollen Söder und sein Kabinett vereidigt werden.