Der bayerische Ministerpräsident Söder fordert mehr Anstrengungen für den Klimaschutz.

In einer Regierungserklärung sagte der CSU-Vorsitzende, wer die Veränderung des Klimas leugne, versündige sich an der nächsten Generation. Wörtlich sprach er von "Klimastress", der sich in Bayern seit Jahren bemerkbar mache. So sei 2018 das wärmste Jahr seit 139 Jahren gewesen. Seit 2011 sei es zudem zu trocken gewesen. Söder betonte, man dürfe sich nicht aus Angst vor Lobbygruppen, Leugnern und Ewig-Gestrigen vor der Verantwortung drücken. Vielmehr stehe man vor epochalen Veränderungen. Allerdings dürfe Klimaschutz kein Eliteprojekt für Vermögende werden. Man stehe für die ökologische Mitte und nicht für ökologische Extreme. Nach den Worten Söders liegt Bayern beim Klimaschutz in vielen Bereichen vor den anderen Bundesländern.



Der bayerische Grünen-Landesvorsitzende Janecek twitterte, Söders Klimaschwenk kurz der Bundestagswahl habe nichts mit Überzeugungen zu tun. Die CSU sei getrieben von der Angst, dass sich immer Menschen fragten, warum progressiver Klimaschutz über Jahrzehnte blockiert worden sei.

