Die bayerische SPD hat einen Wahlkampfslogan der CSU gekapert.

Die Christsozialen werben mit der Schlagzeile "Söder macht’s" für den Ministerpräsidenten und meinen damit dessen Leistungen für Heimat und bayerische Lebensart. Die Sozialdemokraten nutzen die Idee nun für ihre Zwecke. Sie haben sich die Webadresse soeder-machts.de gesichert und führen auf, was Söder - aus ihrer Sicht – falsch macht. Sie werfen dem Ministerpräsidenten etwa vor, am Ende des Schuljahres tausende angestellte Lehrerinnen und Lehrer zu entlassen oder öffentliche Wohnungen an private Investoren zu verscherbeln.