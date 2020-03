In Bayern finden heute die Stichwahlen um zahlreiche Bürgermeisterposten statt.

Wegen der Coronavirus-Pandemie können die Berechtigten erstmals ausschließlich per Briefwahl abstimmen. Insgesamt werden 750 Bürgermeister und Landräte in den Stichwahlen bestimmt - darunter in den Großstädten München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg und Ingolstadt. - In der Landeshauptstadt München tritt Amtsinhaber Reiter von der SPD gegen die CSU-Herausforderin Frank an. In der ersten Runde entfielen auf Reiter 48 Prozent der Stimmen.