Champions League

Im Wettbewerb sind vier Mannschaften aus Deutschland vertreten. Der FC Bayern München trifft auf Manchester United, Kopenhagen und Galatasaray Istanbul. Borussia Dortmund spielt gegen Paris Saint-Germain, AC Mailand und Newcastle United. RB Leipzig befindet sich in einer Gruppe mit Manchester City, Roter Stern Belgrad und Young Boys Bern. Union Berlin muss gegen Neapel, Real Madrid und Sporting Braga antreten.

Der erste Spieltag findet am 19. und 20. September statt. Das Finale wird am 1. Juni nächsten Jahres in London ausgetragen.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.