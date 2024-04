Bayern Münchens Leroy Sane leitete in der Champions League Partie gegen Arsenal London das zwischenzeitliche 1:1 ein. (Sven Hoppe / dpa / Sven Hoppe)

Die Tore für die Bayern in London erzielten Gnabry und Kane per Foulelfmeter. Saka hatte den Tabellenführer der Premier League nach starker Anfangsphase zunächst in Führung gebracht. Anschließend glich Bayern aus und ging in Führung. In der zweiten Halbzeit erzielte Trossard den Ausgleich für London. Das Rückspiel findet nächste Woche in München statt.

