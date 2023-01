Fußball-Bundesliga

Der FC Bayern spielt auch gegen Frankfurt nur unentschieden. (AFP / CHRISTOF STACHE)

In der Tabelle liegt München nach dem dritten Unentschieden in Serie nur noch einen Punkt vor Union. Freiburg gewann gegen Augsburg mit 3:1 und verbesserte sich auf Rang vier. Dahinter folgt Frankfurt.

Werder Bremen gewann nach zuvor vier Niederlagen in Serie mit 2:1 gegen Wolfsburg, das zuletzt sechs Mal hintereinander gewonnen hatte. Mönchengladbach gelang beim 4:1 in Hoffenheim der erste Auswärtssieg in dieser Saison. Hoffenheim ist jetzt acht Spiele in Folge sieglos.

Außerdem gewann Mainz gegen Bochum mit 5:2. Damit bleibt Bochum auf dem Relegationsplatz vor Hertha BSC und Schalke. Schalke spielt heute gegen Köln und Leverkusen gegen Dortmund.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.