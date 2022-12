Ein Mann sitzt mit FFP2-Maske in einer U-Bahn. (Christoph Soeder/dpa)

In beiden Ländern beschlossen die Kabinette entsprechende Neuregelungen. In Sachsen-Anhalt soll die Maskenpflicht ab Donnerstag wegfallen, in Bayern ab Samstag. Der dortige Gesundheitsminister Holetschek sagte zur Begründung, eine Verpflichtung sei angesichts der Infektionslage nicht mehr verhältnismäßig. Deshalb soll es nur noch eine Empfehlung zum Tragen einer Maske geben.

Kritik an dem Vorgehen der beiden Länder kam von Bundesgesundheitsminister Lauterbach von der SPD. Er verwies auf die Pandemielage. Dagegen lobte Bundesfinanzminister Lindner den Schritt und erklärte, er hoffe, dass weitere Bundesländer dem Beispiel folgten.

Die Landesregierungen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg erklärten, an den bestehenden Regelungen festzuhalten.

