Die AfD hält an ihrem Kandidaten fürs Amt des Vizepräsidenten im bayerischen Landtag, Henkel, trotz dessen Beobachtung durch den Verfassungsschutz fest.

Das teilte die Fraktionsvorsitzende Ebner-Steiner nach Angaben des Bayerischen Rundfunks mit. Zuvor hatte der Sender von den geheimdienstlichen Maßnahmen gegen Henkel berichtet. Die Erkenntnis gehe aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Grünen hervor, heißt es. Darüber hinaus stünden zwei weitere Mitglieder der neuen AfD-Fraktion im bayerischen Landtag unter Beobachtung. Dem Ministerium zufolge werde Henkel unter anderem beobachtet, weil er sich in einem Videoclip in extremistischer Weise über Flüchtlinge aus Afrika geäußert habe.



Die Grünen-Fraktionschefin im Bayerischen Landtag, Schulze, sagte, der Vizepräsident des Bayerischen Landtags dürfe kein Feind der Verfassung sein.



Bei der Landtagswahl in Bayern am 14. Oktober hatte die AfD 10,2 Prozent erreicht. Sie wird mit 22 Abgeordneten erstmals in den Landtag einziehen, der sich an diesem Montag konstituiert.