Grundsteuer

Bayern verlängert Frist im Alleingang bis Ende April

In Bayern wird die Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärung um weitere drei Monate verlängert. Eigentümer in dem Bundesland haben jetzt bis Ende April Zeit, die Erklärung einzureichen, wie Finanzminister Füracker nach einer Kabinettssitzung in München mitteilte. Nordrhein-Westfalen, Berlin und Brandenburg wollen die Frist dagegen nicht verlängern.

01.02.2023