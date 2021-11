Bei einem Messer-Angriff in einem ICE-Zug in Bayern sind mehrere Menschen verletzt worden. Ein Mann wurde festgenommen. Von den Verletzten ist demnach niemand in Lebensgefahr. Zu den Hintergründen der Tat ist noch nichts bekannt.

Laut den Angaben des Polizeipräsidiums Oberpfalz ereignete sich die Attacke heute früh auf der Strecke zwischen Nürnberg und Regensburg, die seitdem gesperrt ist. Der Zug stoppte im Bahnhof der Gemeinde Seubersdorf. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.



Aus Sicherheitskreisen hieß es, der Angreifer habe mit dem Messer drei Menschen verletzt. Zwei von ihnen erlitten demnach schwere Verletzungen. Laut Informationen der "Bild"-Zeitung soll der Täter "psychisch auffällig" gewesen sein.

