Vier Wochen vor der Landtagswahl in Bayern kursieren im Oberallgäu vermeintliche Wahlplakate der AfD mit falschen Zitaten von Grünen-Politikern zur Migrationspolitik.

Wie die Internetseite Buzzfeed News berichtet, sind die Plakate mit dem AfD-Logo und dem Aufruf "Heimat bewahren" bei einer Kundgebung gegen die AfD in dem Ort Weitnau aufgefallen. Sie zeigen unter anderem das Foto der Hamburger Grünen-Abgeordneten Stefanie von Berg mit der Aussage "Es ist gut so, daß wir Deutsche bald in der Minderheit sind". Doch das hatte sie so nie gesagt, wie unter anderem die Hamburger Morgenpost und Die Zeit dokumentiert haben. Die Unterstellung war 2016 auch von der AfD verbreitet worden. Heute kursieren im Internet Ausschnitte einer Rede der Politikerin mit falschen englischen Untertiteln. Nach Hasskommentaren und Morddrohungen gegen die Grünen-Politikerin ergingen gegen zehn Personen Strafbefehle.



Auch der ehemalige Bundesaußenminister Fischer sowie die Grünen-Politiker Cohn-Bendit und Trittin sind auf dem Plakat mit frei erfundenen Zitaten abgebildet. Die Zitate sind zum Teil seit Jahren als Fälschungen enttarnt.



Die AfD Bayern betonte gegenüber Buzzfeed News, sie sei nicht der Urheber des Plakats. Es handele sich um einen Versuch, die Partei zu diskreditieren, indem ihr Dinge unterschoben würden, die sie nicht behauptet habe. Man werde außerdem rechtliche Schritte gegen die missbräuchliche Nutzung des Parteilogos unternehmen, wenn bekannt werde, wer das Plakat erstellt oder verwendet habe.