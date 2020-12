Bayern verschärft Corona-Maßnahmen Söders gutes Gespür Ein Kommentar von Michael Watzke

Markus Söder (CSU) (picture alliance/dpa/dpa-Pool | Matthias Balk)

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat angekündigt, dass Bayern die Corona-Beschränkungen angesichts unverändert hoher Infektionszahlen verschärfen will. Söder mache in dieser Pandemie nicht alles, aber vieles richtig, kommentiert Michael Watzke. Er sei mutiger, tatkräftiger und verliere weniger Zeit als andere.

Alle vier Minuten stirbt in Deutschland derzeit ein Mensch an oder mit Corona. Das bedeutet: wenn dieser Kommentar zu Ende ist, wird irgendwo in Deutschland eine Patientin, ein Patient "ertrinken", wie Ärzte das beschreiben. Er oder sie wird nicht mehr genug Luft bekommen und in einem Krankenhaus, einem Altenheim oder zuhause dem COVID-Virus erliegen. In vielen Fällen werden keine Verwandten am Krankenbett stehen und Abschied nehmen können - die meisten Infizierten sterben allein.

Wir dürfen sie nicht einfach opfern

Niemand lebt ewig. Menschen sind sterblich. Aber es müssten nicht fast 500 Menschen in Deutschland pro Tag an oder mit Corona sterben. Wir reden von Menschen. Sie mögen in vielen Fällen alt und gebrechlich sein, aber ohne Corona könnten sie noch viele Jahre Eltern, Großeltern, Partner und Mitmenschen sein. Wir brauchen sie, wir dürfen sie nicht einfach opfern. Weder unserer Bequemlichkeit noch dem Wirtschafts-Wachstum.

Deshalb hat Markus Söder heute richtig entschieden. Der bayerische Ministerpräsident hat für den Freistaat, eines der am stärksten von Corona betroffenen Bundesländer, einen Zehn-Punkte-Plan angekündigt. Dazu gehören nächtliche Ausgangssperren, Schulklassen-Teilungen, die Ausrufung des Katastrophenfalles. Vieles erinnert an das Frühjahr dieses Jahres, an die erste Corona-Welle, als man auch nur aus triftigem Grund das Haus oder die Wohnung verlassen durfte. Neu sind die Silvester-Beschränkungen, die effektiv die Absage von Neujahrs-Feiern bedeuten.

Ja, Markus Söder weiß sich und sein Verhalten zu inszenieren. Den erneuten bayerischen Alleingang hat er heute am zweiten Advents-Sonntag kurzfristig und medienwirksam verkündet. das ist nicht nur damit zu erklären, dass es eilt und dass der bayerische Landtag schon am Dienstag das Maßnahmenpaket absegnen soll. Natürlich kennt und kontrolliert Söder sein Image als oberster Anti-Corona-Kämpfer, er weiß um die Umfragewerte in Deutschland. Seine persönlichen und die von COVID: mehr als zwei Drittel der Bevölkerung unterstützen harte Anti-Corona-Maßnahmen. Und viele der Unterstützer sind klassisches CSU-Kernklientel. Ein Politiker, der sich in seinem Bundesland hart gegen eine Jahrhundertseuche wie Corona stemmt, empfiehlt sich in den Augen vieler Wähler für höhere Aufgaben. Das galt während der ersten Welle, es gilt auch jetzt.

Vielleicht sind Corona-Weihnachten ja sogar eine Chance

Aber Söders Kurs auf Demoskopie und Kalkül zu reduzieren wäre nicht nur zynisch, sondern auch zu einfach. Der bayerische Ministerpräsident macht in dieser Pandemie nicht alles, aber vieles richtig. Er ist mutiger, tatkräftiger und verliert weniger Zeit als andere. Damit liegt er - wie die Bundeskanzlerin - näher am tatsächlichen Corona-Geschehen als andere, die zögern und zaudern. Söder hat ein gutes Gespür dafür, wann er den Bayern Verschärfungen zumuten kann. Vor zwei Wochen war es noch zu früh. So bitter es klingt - erst mussten die Todeszahlen steigen. Söder wollte früher handeln - aber ihm war klar, dass die meisten Maßnahmen nur dann wirken, wenn die Bevölkerung sie auch annimmt. Verordnungen und Strafandrohungen allein werden die Infektionszahlen nicht senken. Denn das meiste geschieht im Privaten - und da zählt das Verhalten, das Wohlwollen jedes Einzelnen. Die Zeit der Schlupflöcher ist vorbei, hat Söder heute gesagt. Das trifft es.

(imago / Rob Engelaar / Hollandse Hoogte)

In zweieinhalb Wochen ist Weihnachten. Viele sagen: das werden die traurigsten Festtage seit Jahrzehnten. Aber vielleicht sind Corona-Weihnachten ja sogar eine Chance: endlich können wir uns auf das konzentrieren, auf was es an Weihnachten ankommt. Nicht auf die Geschenke, sondern auf Rücksichtnahme und Mitgefühl. Ja, wir werden nur im kleinen Kreis feiern können - aber man kann auch per Telefon oder Skype fröhliche Weihnachten wünschen. Und vielleicht schreiben wir dieses Jahr auch mal wieder ein paar längere Weihnachts-Briefe.

Vier Minuten - wieder ist irgendwo in Deutschland ein Mensch an Corona gestorben. Ein Mensch, der anderen wichtig war. Je mehr wir zuhause bleiben, je mehr Abstand wir halten, desto mehr Menschen werden Weihnachten erleben.

